GE Vernova doit poursuivre ses travaux sur le parc éolien de Vineyard Wind, selon un juge

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(Ajoute des détails supplémentaires sur le litige aux paragraphes 3-8) par Nate Raymond

Un juge du Massachusetts a empêché vendredi GE Vernova GEV.N d'abandonner le travail sur le plus grand parc éolien offshore de Nouvelle-Angleterre après que le développeur Vineyard Wind a refusé de payer plus de 300 millions de dollars que le fournisseur de turbines dit lui devoir pour le projet de 4,5 milliards de dollars.

Le juge Peter Krupp de la Cour supérieure du comté de Suffolk, à Boston, a émis une injonction préliminaire à la demande du promoteur Vineyard Wind, empêchant une unité de GE Vernova de résilier leur contrat et de cesser les travaux à compter du 28 avril.

GE Vernova et Vineyard Wind, une joint venture entre l'espagnol Iberdrola IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Vineyard Wind a fait valoir que permettre à GE de se retirer pourrait compromettre son projet à un stade critique, après avoir déjà convaincu en janvier un juge fédéral d'empêcher l'administration du président Donald Trump d'en arrêter la construction .

Après avoir repris la construction, le projet de 806 mégawatts de Vineyard Wind au large de Martha's Vineyard est devenu en février le premier parc éolien offshore à grande échelle des États-Unis à commencer ses opérations initiales.

Mais quelques jours plus tard, GE Renewables US LLC, qui a conçu, fabriqué et installé les aérogénérateurs de Vineyard Wind, lui a envoyé une notification menaçant de mettre fin à leur contrat de 1,3 milliard de dollars, affirmant qu'il lui devait 360 millions de dollars.

Vineyard Wind a intenté un procès, arguant qu'elle avait le droit de retenir l'argent pour compenser les dommages qu'elle avait subis en raison des "performances manifestement médiocres" de GE, après l'effondrement de l'une de ses pales offshore en 2024 et sa chute dans les eaux au large de Nantucket.

Lors d'une audience jeudi, un avocat de Vineyard Wind a déclaré que la défaillance des pales avait entraîné deux ans de retard, car le défaut qui l'a causée était présent dans presque chacune des 72 pales installées, ce qui a nécessité leur remplacement.