GE Vernova: développe ses activités à Stafford

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé l'agrandissement de ses installations de fabrication existantes à Stafford, au Royaume-Uni.



L'expansion vise à répondre à la demande croissante de systèmes de transport en courant continu à haute tension (CCHT) qui contribueront à alimenter des projets d'énergie renouvelable en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, tout en soutenant la transition énergétique du Royaume-Uni.



' Aider nos clients à fournir une énergie durable, abordable et fiable aux populations du monde entier est au coeur de la mission de GE Vernova ', a déclaré Philippe Piron, DG de l'activité Systèmes d'électrification de GE Vernova.



' En élargissant nos activités à Stafford, nous renforçons notre capacité à soutenir la transition énergétique au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ce qui nous permet de créer de nouveaux emplois. '





