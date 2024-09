Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: confirme ses prévisions financières pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - GE Vernova confirme ses prévisions financières pour l'année 2024, à savoir un chiffre d'affaires qui devrait se situer dans la fourchette haute de 34 à 35 milliards de dollars, une marge d'EBITDA ajustée de 5% à 7% et un flux de trésorerie disponible de 1,3 à 1,7 milliard de dollars.



Le segment Énergie va par ailleurs augmenter sa capacité pour permettre la livraison de 70 à 80 unités de turbines à gaz lourdes par an à partir de 2026, contre une moyenne récente d'environ 55 livraisons par an.



En raison de la forte demande pour les équipements de réseau, GE Vernova s'attend à ce que le carnet de commandes1 des équipements d'électrification soit plus que triplé d'ici la fin de l'année 2024, par rapport au carnet de commandes de 6,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.