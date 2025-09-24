 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 845,20
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Vernova choisi pour un projet de capture directe du CO2 au Canada
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 16:10

GE Vernova annonce un accord avec Deep Sky pour déployer sa technologie de capture directe dans l'air (DAC) sur le site Deep Sky Alpha, en Alberta (Canada). Ce système, utilisant un sorbant solide propriétaire, pourra capter jusqu'à 1 500 tonnes de CO? par an, avec un démarrage prévu fin 2026.

Deep Sky Alpha, premier hub multi-technologies mondial dédié au retrait du carbone, est opérationnel depuis août 2025. Brian Moran, directeur du programme DAC chez GE Vernova, estime que cette collaboration constitue 'une étape importante pour faire progresser des solutions DAC évolutives et efficaces'.

GE Vernova a parallèlement mis en service une installation pilote de 10 tonnes/an à New York afin de tester ses matériaux et valider la fiabilité de la technologie. Selon Alex Petre, PDG de Deep Sky, cette intégration illustre l'urgence et le potentiel du DAC comme solution climatique à grande échelle.

Valeurs associées

GE VERNOVA
635,314 USD NYSE +0,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank