GE Vernova: cède une usine de pales en Pologne à Vestas information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa filiale LM Wind Power va céder son usine de pales d'éolienne située à Goleniów, en Pologne, à la société danoise Vestas, spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de turbines éoliennes.



L'usine, qui fabrique notamment des pales pour les turbines onshore de Vestas - comme le modèle V172-7.2 MW - continuera de répondre à la demande croissante en énergie éolienne en Pologne et dans le reste de l'Europe.



Cette opération permet ainsi à Vestas de prendre directement le contrôle d'un site qui lui était déjà partiellement dédié.



' Cette opération s'inscrit dans notre stratégie de simplification. Elle nous permettra de réorienter nos ressources vers nos propres sites de production en Europe pour mieux servir la clientèle de GE Vernova ', a réagi Hanif Mashal, directeur général de LM Wind Power.



Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.







Valeurs associées GE VERNOVA 428,990 USD NYSE -0,87% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%