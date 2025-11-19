 Aller au contenu principal
GE Vernova bondit grâce à un accord de mise à niveau de centrales éoliennes avec Taiwan Power Company
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N bondissent de 4,2 % à 578 $, s'apprêtant à progresser après deux séances consécutives de pertes

** La société signe le premier contrat de mise à niveau de centrales éoliennes terrestres en dehors des Etats-Unis avec Taiwan Power Company pour la fourniture de 25 kits de mise à niveau

** GEV fournira également un ensemble de services d'exploitation et de maintenance sur cinq ans dans le cadre de ce contrat

** La société ajoute que la livraison des composants initiaux est prévue pour le quatrième trimestre et que l'installation des kits de modernisation aura lieu en 2026 et 2027

** En tenant compte du mouvement de la séance, l'action est en hausse de 68 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
580,450 USD NYSE +4,66%
