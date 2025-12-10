GE Vernova atteint un niveau record grâce à des perspectives de recettes élevées pour 2026 et à une augmentation des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 6; mise à jour du graphique) par Yagnoseni Das

Les actions de GE Vernova GEV.N ont atteint un niveau record mercredi après que le fabricant d'équipements électriques a prévu des revenus plus élevés pour 2026 et a augmenté son programme de rachat de 4 milliards de dollars.

L'augmentation de la demande d'électricité provenant de l'intelligence artificielle et d'autres industries à forte intensité de données entraîne une forte croissance dans les activités de réseau et de turbine à gaz de l'entreprise.

La journée des investisseurs de la société "a fait feu de tout bois", a déclaré Jed Dorsheimer, analyste chez William Blair.

Il a noté que tous les créneaux de production disponibles pour les turbines de GE Vernova sont épuisés jusqu'en 2028 et s'attend à ce que la visibilité s'étende jusqu'en 2030.

GE Vernova a estimé à 80 gigawatts (GW) le nombre de contrats signés pour des turbines à gaz à cycle combiné d'ici la fin de l'année , a-t-elle déclaré dans un document séparé.

Les actions de la société, qui a doublé son dividende trimestriel pour le porter à 50 cents par action, ont atteint un record historique de 725 dollars en début de séance. Elles étaient en hausse de plus de 12 % en dernier lieu.

L'action a grimpé de plus de 430 % depuis la scission de la société de General Electric GE.N en mars 2024.

Au moins six sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de prix sur l'action, J.P. Morgan ayant fixé une attente de 1 000 dollars, la plus élevée de la rue.

GE Vernova, qui a augmenté son autorisation de rachat d'actions à 10 milliards de dollars, prévoit que la production annualisée de turbines à gaz atteindra 20 GW à la mi-2026, et environ 24 GW en 2028.

Dorsheimer a déclaré que l'augmentation des livraisons était attendue après que les rivaux Siemens Energy ENR1n.DE et Mitsubishi Heavy Industries 7011.T ont revu leurs propres objectifs à la hausse.

GE Vernova prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires de 16% à 18% dans son segment énergie et une croissance de 20% dans son activité électrification en 2026.

"Les perspectives laissent de la place pour une nouvelle surperformance", ont déclaré les analystes de RBC Capital.

GE Vernova prévoit un flux de trésorerie disponible de 4,5 à 5,0 milliards de dollars l'année prochaine, dépassant les 3,5 à 4 milliards de dollars qu'il prévoit en 2025.

L'entreprise travaille avec le gouvernement américain pour augmenter les stocks d'yttrium afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour une terre rare utilisée dans l'énergie, l'aérospatiale et les semi-conducteurs, a déclaré le directeur général Scott Strazik.