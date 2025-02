GE Vernova: associé à NRG pour développer des capacités information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - NRG a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative en collaboration avec GE Vernova et TIC, une filiale de Kiewit, visant à accélérer la mise sur le marché de nouvelles capacités de production d'électricité pour répondre à la demande croissante en puissance informatique et en intelligence artificielle générative (GenAI).



Le projet prévoit le développement de plus de 5 GW de centrales à cycle combiné au gaz naturel pour les marchés ERCOT (Electricity Reliability COuncil of Texas) et PJM (un opérateur de réseau électrique qui gère le marché de l'électricité et l'acheminement dans une partie des États-Unis) avec une première tranche de 1,2 GW attendue en 2029.



Le modèle pourrait être étendu à 10-15 GW et appliqué à d'autres régions aux États-Unis.





Valeurs associées GE VERNOVA 335,87 USD NYSE +5,72% GE VERNOVA RG-WI 140,11 USD NYSE -2,04%