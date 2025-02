GE Vernova: accord avec TosyalÄ± pour un projet solaire

GE Vernova: accord avec Tosyalı pour un projet solaire information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - GE Vernova rapporte que Tosyalı, spécialiste mondial de la production d'acier vert, a signé un accord avec GE Vernova et Inogen dans le cadre d'un projet de centrale solaire à autoconsommation de 120 MWp en Turquie, dans le cadre d'un projet global de 1,2 GW.



Ce projet utilisera des panneaux solaires N-Type Topcon 725 Wp produits localement sous la marque Tosyalı V-Solar.



Tosyalı a précédemment atteint 235 MW de capacité installée avec le plus grand projet de panneaux solaires sur toiture.



Le projet actuel, prévu pour être opérationnel en 2025, vise à générer environ 50 % de l'énergie consommée par Tosyalı à partir de l'énergie solaire.







