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GE Vernova a terminé la modernisation de son laboratoire R&D près de Venise en Italie
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 16:28

GE Vernova a annoncé avoir terminé la modernisation de son laboratoire de recherche et développement (R&D) sur son site de Noventa di Piave, près de Venise, en Italie.

Le laboratoire teste les équipements qui aident l'électricité à circuler en toute sécurité de son lieu de production à l'endroit où elle est nécessaire.

Le projet fait partie d'un investissement plus large sur quatre ans d'environ 7,2 millions de dollars visant à renforcer le rôle du site dans le développement de technologies pour des réseaux électriques plus fiables, flexibles et résilients.

Le laboratoire modernisé aidera GE Vernova à tester des équipements critiques, y compris les transformateurs et les découpeurs, avant leur installation dans les réseaux électriques.

L'établissement emploie actuellement plus de 300 personnes et prévoit d'ajouter environ 15 nouvelles recrues chaque année au cours des années à venir.

GE Vernova soutient le secteur énergétique italien depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, environ 25 % de la capacité énergétique de l'Italie est rendue possible par la technologie GE Vernova.

" Des réseaux fiables dépendent de technologies testées, validées et prouvées pour les conditions d'exploitation les plus exigeantes ", a déclaré Eric Chaussin, vice-président & PDG, Power Transmission, GE Vernova.

" Cet investissement dans Noventa renforce notre capacité à innover en Italie, à répondre plus rapidement aux besoins des clients et à soutenir la livraison de systèmes électriques plus résilients pour les clients en Italie et dans le monde entier. "

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