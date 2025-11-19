GE Vernova a signé un contrat dans l'éolienne avec Taiwan Power Company
19/11/2025
L'annonce a été faite lors du sommet B20 Afrique du Sud 2025 à Johannesburg.
Ce contrat international majeur s'appuie sur le bilan de GE Vernova en repowering de plus de 6 000 éoliennes aux États-Unis.
Selon l'accord, GE Vernova fournira des kits de mise à niveau de repower pour recharger 25 turbines GE Vernova de 1,5 MW à 70,5 m et offrira un ensemble de services d'exploitation et de maintenance (O&M) sur cinq ans.
Les composants initiaux sont prévus pour être livrés au quatrième trimestre 2025, avec une installation de rénovation qui aura lieu tout au long de 2026 et 2027.
La remise en puissance éolienne permet aux turbines approchant de la fin de leur vie opérationnelle d'être modernisées et de remettre en service avec une fiabilité et des performances accrues.
Uzair Memon, directeur commercial de l'activité Onshore Wind Services de GE Vernova, a déclaré : ' Alors que nous apportons pour la première fois nos capacités éprouvées de repowering à des clients hors des États-Unis, nous sommes fiers de collaborer avec TPC pour soutenir la transition énergétique de Taïwan'.
Valeurs associées
|580,260 USD
|NYSE
|+4,63%
