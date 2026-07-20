GE Vernova a signé un contrat avec Hawaiian Electric pour la centrale électrique de Waiau

GE Vernova a annoncé avoir remporté un contrat auprès de Hawaiian Electric (HECO), la compagnie d'électricité publique d'Hawaï, pour la fourniture de six groupes de turbines aérodérivées LM6000VELOX*.

Ces unités sont destinées à moderniser les anciennes turbines à vapeur au fioul de la centrale électrique de Waiau, située à Pearl City, sur l'île d'O'ahu.

Les deux premières unités devraient entrer en service commercial en 2029, suivies par la mise en service progressive des autres unités.

Ces turbines aérodérivées, plus compactes et plus performantes, remplaceront des installations vieillissantes (en service depuis 58 à 67 ans).

Une fois achevé, ce projet devrait ajouter plus de 250 mégawatts (MW) de puissance pilotable au réseau, garantissant ainsi la fiabilité du service lorsque les sources d'énergie renouvelable intermittentes, telles que l'éolien et le solaire, ne sont pas disponibles.

"Ce projet permettra de moderniser l'installation grâce à une technologie éprouvée, moderne et compatible avec divers types de combustibles", a déclaré Mike DeCaprio, vice-président chargé de l'approvisionnement en énergie chez Hawaiian Electric.

"Il s'agit de la modernisation la plus importante de l'infrastructure de production d'O'ahu depuis des décennies ; elle renforcera la fiabilité et la résilience de notre système tout en favorisant l'intégration accrue de ressources renouvelables, comme le solaire et le stockage d'énergie."