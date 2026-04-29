GE Vernova a reçu une commande pour les centrales de Banha et de Nubaria en Égypte
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 15:17
Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour moderniser son infrastructure de production d'électricité, renforcer sa sécurité énergétique et accroître l'efficacité de la production d'électricité.
Le projet comprend la modernisation de deux turbines à gaz GE Vernova 9F de la centrale de Banha grâce à un système de traitement avancé des gaz (AGP), ainsi que des contrats de services pluriannuels d'une durée respective de 15 et 8 ans pour les centrales de Banha et de Nubaria.
Le parc installé de GE Vernova en Égypte comprend aujourd'hui plus de 60 turbines à gaz et à vapeur, pour une capacité de production combinée d'environ 10 gigawatts.
" Dans de nombreux réseaux électriques, l'amélioration du rendement, de la disponibilité et des performances opérationnelles du parc de production existant peut jouer un rôle important pour répondre à la demande d'électricité et atteindre les objectifs plus généraux du réseau ", a déclaré Joseph Anis, président-directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la division Énergie gazière de GE Vernova.
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