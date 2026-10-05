GE HealthCare va racheter Sofie Biosciences pour 945 millions de dollars afin de renforcer son activité dans le domaine des produits radiopharmaceutiques

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Le fabricant de dispositifs médicaux GE HealthCare GEHC.O a annoncé lundi qu'il allait racheter la société privée Sofie Biosciences pour 945 millions de dollars en espèces, une opération qui renforce sa capacité à fabriquer et à distribuer des produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie TEP.

Cette acquisition conférera à GE HealthCare les droits américains sur le FAPI-74, un agent d'imagerie TEP expérimental en phase avancée d'essais cliniques qui pourrait être utilisé pour détecter plusieurs types de cancer. GE HealthCare détient déjà les droits sur ce produit en dehors des États-Unis.

Voici plus de détails:

* Cette opération renforce la branche de diagnostic pharmaceutique de GE HealthCare en y ajoutant des produits utilisés avec ses systèmes d’imagerie et en augmentant sa présence sur le marché en pleine croissance des produits radiopharmaceutiques

* Elle intervient après que Curium a conclu en août un accord pouvant atteindre 8 milliards de dollars pour le rachat de Lantheus, une société active dans le même secteur des radiopharmaceutiques, soulignant l’intensification des opérations de fusion-acquisition dans le secteur, les entreprises cherchant à tirer parti de l’utilisation croissante des médicaments radioactifs dans le traitement du cancer

* L'activité de radiopharmacie de GE HealthCare comprend Flyrcado, un agent d'imagerie TEP approuvé par la FDA américaine pour la détection des maladies coronariennes, de l'ischémie myocardique et des crises cardiaques

* La société a racheté Intelerad, un fournisseur de logiciels d’imagerie médicale basé à Montréal, en mars, dans le cadre d’une opération de rachat de 2,3 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans le domaine des soins ambulatoires

* Elle a indiqué que Sofie continuerait à fabriquer des produits pour ses clients existants, y compris d’autres sociétés de radiopharmacie, une fois la transaction finalisée, ce qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2027

* Sofie Biosciences, détenue par la société de capital-investissement Trilantic, développe des produits, notamment des radio-isotopes utilisés dans les examens TEP. Elle exploite également des sites qui les fabriquent et les distribuent aux hôpitaux et aux centres d’imagerie