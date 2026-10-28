GE Healthcare très entouré après de bons trimestriels et des objectifs relevés

Le fournisseur de solutions de santé dans la technologie médicale, et le diagnostic pharmaceutique ( 8,19%, à 76,88 dollars) a dévoilé des résultats financiers supérieurs à ses propres anticipations au troisième trimestre, tant sur le plan de l'activité que sur celui de la rentabilité. Le groupe en a profité pour relever ses objectifs annuels.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,5 milliards de dollars, en progression de 7,2%, ou de 6,2% en organique. L'ensemble des divisions du groupe a contribué à cette dynamique. En parallèle, les prises de commandes ont augmenté de 4% en organique, portant le ratio de facturation sur commandes à 1,03 et le carnet de commandes à 23,7 milliards de dollars.

L'Ebit ajusté a atteint 913 millions de dollars, pour une marge d'Ebit ajusté de 16,6%, en hausse de 180 points de base. De son côté, le résultat net part du groupe est passé de 446 à 615 millions de dollars, soit une marge nette de 11,1%, en hausse de 250 points de base. Enfin, le bénéfice par action dilué a bondi de 39,1%, à 1,36 dollar, tandis que le bénéfice par action ajusté a progressé de 25,1%, à 1,34 dollar.

Objectifs relevés

Grâce à cette bonne dynamique, GE Healthcare table désormais sur une croissance organique d'environ 4%. La fourchette précédente allait de 3 à 4%. La marge d'Ebit ajusté, initialement attendue entre 15,4 et 15,7%, devrait finalement être entre 15,5 et 15,7%. Même chose pour le bénéfice net ajusté par action qui devrait s'installer entre 4,95 et 5,05 dollars par titre, contre de 4,80 à 5 dollars auparavant. Enfin, le flux de trésorerie disponible devrait être supérieur à 1,6 milliard de dollars, contre environ 1,6 milliard précédemment.

L'avis des analystes

Pour RBC Capital, le relèvement des objectifs est encourageant alors que le scénario d'accélération au second semestre se concrétise.

La banque canadienne a qualifié les résultats de GE Healthcare de solides. Ils démontrent une nette accélération de la croissance avec une progression organique de 6,2%, contre un objectif initial de 3 à 4%. Les analystes soulignent également que la marge d'Ebit d'ajusté est ressortie bien au-delà des attentes.

La recommandation est à surperformance et l'objectif de cours est fixé à 80 dollars.

Citigroup prévoit que les commentaires sur les résultats du troisième trimestre continueront de se concentrer sur les facteurs macro-économiques, notamment l'inflation et les coûts des intrants, la guerre au Moyen-Orient et les difficultés persistantes en Chine. Les analystes pensent également que des discussions auront lieu sur l'appétit actuel des hôpitaux pour les dépenses, la montée en puissance des nouveaux produits, le ratio de facturation sur commandes, les fusions-acquisitions...

En attendant, leur avis est à neutre, avec un objectif de cours de 71 dollars.