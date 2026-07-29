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GE HealthCare surprend agréablement avec ses commandes au 2e trimestre
information fournie par AOF 29/07/2026 à 14:21
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(Zonebourse.com) - GE HealthCare Technologies a fait état mercredi de résultats de 2e trimestre meilleurs que prévu, une publication qui s'est assortie de solides prises de commandes sur la période, ce qui faisait monter son titre de plus de 10% en cotations avant-Bourse.

Le groupe américain, spécialisé dans la fabrication d'équipements pour la santé, a dégagé sur les trois mois clos fin juin un bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) de 750 millions de dollars, contre 729 millions de dollars un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) ressort à 1,13 dollar, à comparer avec 1,06 dollar un an auparavant, alors que le consensus anticipait 1,04 dollar.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 5,7% à 5,3 milliards de dollars, dont une croissance de 3,5% en données organiques, la vigueur de ses activités dans le diagnostic pharmaceutique et l'imagerie médicale ayant plus que compensé les difficultés de ses métiers dans les soins aux patients.

Les analystes l'attendaient à 5,26 milliards.

Une croissance appelée à s'accélérer

Elément encourageant pour l'activité des mois à venir, ses commandes ont grimpé de 11,1% en données organiques, ce qui porte son carnet de commandes à 23,9 milliards de dollars, soit un ratio prises de commandes sur facturations (book-to-bill) bien supérieur à l'unité, à 1,15.

Le groupe de Chicago a confirmé ses perspectives annuelles, visant toujours une croissance organique de ses ventes comprise entre 3% et 4% cette année, pour un BPA ajusté allant de 4,80 à 5 dollars et un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 1,6 milliard de dollars.

Suite à cette publication, le titre progressait de 10,2% en préouverture.

"Nous pensons que cette réaction positive est justifiée au vu de la dynamique dont bénéficie l'entreprise, qui est bien partie pour accélérer sa croissance d'ici à la fin de l'année", commente un trader.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 14:21:00.

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