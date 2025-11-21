GE Healthcare s'offre Interlerad pour 2,3 milliards de dollars

(AOF) - GE Healthcare a annoncé la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition d’Interlerad, un important fournisseur de logiciels d’imagerie médicale pour le secteur de la santé. Pour cette opération, GE Healthcare dépensera 2,3 milliards de dollars en numéraire. Le groupe a annoncé que le rachat d’Interlerad était hautement complémentaire à sa forte présence dans les hôpitaux, en étendant ses capacités aux environnements ambulatoires. Le rachat permettra également à GE Healthcare de se développer sur un segment en croissance de plus de 2 milliards de dollars.

Lors de la première année complète suivant l'acquisition, les revenus d'Interlerad devraient être d'environ 270 millions de dollars, dont près de 90% récurrents, et la marge d'Ebitda ajusté dépassera les 30%. A court terme, la transaction sera légèrement dilutive sur le bénéfice par action ajusté, avec l'objectif d'atténuer cela grâce à des gains d'efficacité.

