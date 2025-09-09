GE HealthCare s'allie à CardioNavix pour distribuer Flyrcado aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 16:10
Environ 6 millions de procédures de perfusion myocardique sont réalisées chaque année aux États-Unis, dont seulement 5 à 10% en TEP.
Flyrcado, qui a démontré une supériorité diagnostique face au SPECT lors d'un essai international de phase III devrait accélérer l'adoption de l'imagerie cardiaque TEP.
Eric Ruedinger, vice-président et directeur général de la division Pharmaceutical Diagnostics de GE HealthCare pour les États-Unis et le Canada, souligne que cet accord marque 'une étape clé pour la disponibilité nationale de Flyrcado'.
Lon Wilson, directeur général de CDL Nuclear Technologies, ajoute que son réseau de 225 sites clients permettra d'étendre rapidement l'accès à cette technologie. Le lancement débutera fin 2025 avec une montée en puissance prévue en 2026.
Valeurs associées
|77,8200 USD
|NASDAQ
|-0,44%
A lire aussi
-
WASHINGTON (Reuters) -L'économie américaine a créé 911.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été estimé précédemment, a déclaré mardi le département du Travail, ce qui suggère que la croissance de l'emploi avait déjà stagné avant ... Lire la suite
-
Kering: Luca de Meo promet des choix rapides, "clairs et forts" pour "rationaliser, réorganiser, repositionner" certaines marques
"La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai", a déclaré mardi l'Italien Luca de Meo, lors de l'assemblée générale des actionnaires de Kering qui doit valider sa nomination en tant que nouveau directeur général du groupe. "Cela exigera ... Lire la suite
-
(Reuters) -La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication d'une révision des chiffres de l'emploi américain plus tard dans la journée. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'estimation d'un analyste au paragraphe 3, de détails sur la plateforme et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer