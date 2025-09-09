 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE HealthCare s'allie à CardioNavix pour distribuer Flyrcado aux États-Unis
09/09/2025

(Zonebourse.com) - GE HealthCare annonce un accord de distribution et de services avec CardioNavix, filiale de CDL Nuclear Technologies, afin de déployer Flyrcado (flurpiridaz F18), son nouvel agent d'imagerie cardiaque par TEP, dans les cliniques privées et hôpitaux américains.

Environ 6 millions de procédures de perfusion myocardique sont réalisées chaque année aux États-Unis, dont seulement 5 à 10% en TEP.

Flyrcado, qui a démontré une supériorité diagnostique face au SPECT lors d'un essai international de phase III devrait accélérer l'adoption de l'imagerie cardiaque TEP.

Eric Ruedinger, vice-président et directeur général de la division Pharmaceutical Diagnostics de GE HealthCare pour les États-Unis et le Canada, souligne que cet accord marque 'une étape clé pour la disponibilité nationale de Flyrcado'.

Lon Wilson, directeur général de CDL Nuclear Technologies, ajoute que son réseau de 225 sites clients permettra d'étendre rapidement l'accès à cette technologie. Le lancement débutera fin 2025 avec une montée en puissance prévue en 2026.

