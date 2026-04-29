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GE HealthCare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, l'inflation pesant sur les coûts
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux GE HealthCare GEHC.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de pressions sur les coûts liées à l'inflation, ce qui a entraîné une chute de plus de 9 % de son action lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société n'a pas non plus atteint les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre en raison d'un problème avec un fournisseur dans son activité de diagnostic, qui, selon elle, a depuis été résolu.

"Nous avons constaté des hausses significatives des coûts des puces mémoire, du pétrole et du fret au cours du premier trimestre, qui, selon nous, auront un impact sur le reste de l'année 2026", a déclaré le directeur général Peter Arduini.

Il a ajouté que la société comptait compenser plus de la moitié de l'impact de l'inflation par des mesures sur les prix et les coûts.

GE HealthCare prévoit un bénéfice ajusté de 4,80 à 5 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure de 4,95 à 5,15 dollars.

Le bénéfice ajusté de la société au premier trimestre, à 0,99 dollar par action, a été inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,05 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré ne pas être "surpris" par la faiblesse de l'action, compte tenu des résultats mitigés qui comprenaient "une performance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes, contrebalancée par des perturbations dans le compte de résultat et des prévisions revues à la baisse".

Malgré la hausse des coûts et les fluctuations monétaires, GE HealthCare a déclaré que la demande pour ses appareils de diagnostic et d'imagerie était soutenue dans toutes les régions.

La société s'attend à ce que l'impact des droits de douane en 2026 soit moindre que l'année dernière, sur la base des taux actuels.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 7,4 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 5,13 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 5,04 milliards de dollars.

La division des appareils d'imagerie, la plus importante de ses quatre segments, a enregistré une hausse de 7,4 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 2,30 milliards de dollars, dépassant les prévisions d'environ 2,19 milliards de dollars.

Cette bonne performance a été partiellement contrebalancée par un recul de l'activité des solutions de soins aux patients, dont le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 6,5 % à 704 millions de dollars en raison d'une demande plus faible, a indiqué la société.

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