GE HealthCare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, l'inflation et les droits de douane pesant sur ses marges

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* Les bénéfices du premier trimestre ont été inférieurs aux prévisions en raison de problèmes d'approvisionnement dans le secteur du diagnostic pharmaceutique

* Le directeur général Peter Arduini évoque la persistance de l'inflation sur les puces électroniques, le pétrole et les coûts de transport

* Le directeur financier Jay Saccaro s'attend à ce que l'impact des droits de douane s'atténue plus tard en 2026

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier, réécriture de l'ensemble du texte) par Sahil Pandey

Le fabricant d'équipements médicaux GE HealthCare GEHC.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de pressions sur les coûts liées à l'inflation, ce qui a entraîné une chute d'environ 13 % de son action endébut de séance .

La société n'a pas non plus atteint les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre en raison d'un problème avec un fournisseur dans son activité de diagnostics pharmaceutiques, qui, selon elle, a depuis été résolu.

GE HealthCare a constaté des « hausses significatives » des prix des puces mémoire ainsi que des coûts du pétrole et du fret au cours du premier trimestre et s'attend à ce que ces pressions persistent jusqu'à la fin de l'année 2026, a déclaré le directeur général Peter Arduini.

La société prévoit un impact brut de l'inflation d'environ 250 millions de dollars cette année, soit 43 cents par action.

L'impact de l'inflation a été limité au premier trimestre en raison de la comptabilité des stocks, le deuxième trimestre marquant le premier impact significatif et les effets les plus importants étant attendus au cours des trimestres restants, a déclaré le directeur financier Jay Saccaro.

La société prévoit de compenser plus de la moitié de la pression inflationniste par des mesures de tarification et de réduction des coûts, a déclaré M. Saccaro, soulignant que la majeure partie des bénéfices se concentrera sur le second semestre, à mesure que les hausses de prix se répercuteront sur les nouvelles commandes.

GE HealthCare a également signalé que les droits de douane pesaient sur le bénéfice trimestriel.

Les résultats du premier trimestre incluent un impact des droits de douane d'environ 16 cents, ce qui, selon M. Saccaro, constituerait le plus fort impact trimestriel de l'année.

La société s'attend à ce que la pression des droits de douane s'atténue au cours des trimestres suivants et a déclaré que l'impact total des droits de douane en 2026 devrait être inférieur à celui de l'année dernière, en supposant que les taux actuels restent en vigueur.

Malgré les pressions sur les coûts, la demande des clients pour les équipements de diagnostic et d'imagerie est restée soutenue dans toutes les régions, grâce à une croissance solide des procédures et à un carnet de commandes bien rempli, a déclaré M. Arduini.

GE HealthCare prévoit un bénéfice ajusté de 4,80 à 5 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure de 4,95 à 5,15 dollars.

Le bénéfice ajusté du premier trimestre, à 0,99 dollar par action, a manqué les estimations des analystes, qui tablaient sur 1,05 dollar, selon les données compilées par LSEG.