GE Healthcare relève ses objectifs financiers annuels

(AOF) - Au deuxième trimestre, GE Healthcare a vu son bénéfice net progresser de près de 15 %, à 500 millions de dollars. Par action, il s’est élevé à 1,06 dollar, contre 0,94 dollar un an plus tôt. En parallèle, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,47 %, à 5,007 milliards de dollars, pour un résultat d’exploitation de 654 millions de dollars, en hausse de 7,57 %. La hausse des revenus a été soutenue par la vigueur de l’activité observée aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Grâce à ces bons résultats, le spécialiste des équipements médicaux a révisé ses objectifs annuels. La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue autour de 3 %, contre entre 2 et 3 % précédemment. Le bénéfice par action ajusté devrait être compris entre 4,43 et 4,63 dollars, plus que la précédente fourchette de 3,90 à 4,10 dollars. Le flux de trésorerie devrait au moins atteindre 1,4 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars auparavant. Seule la marge d'Ebit ajustée a été révisée à la baisse. Elle devrait se situer en 2025 entre 15,2 et 15,4 %.

