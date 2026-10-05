GE HealthCare recule après l'acquisition de Sofie Biosciences pour 945 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant de dispositifs médicaux GE HealthCare GEHC.O recule de plus de 1% à 63,55 dollars

** La société annonce son intention d'acquérir la société privée Sofie Biosciences pour 945 millions de dollars en numéraire

** Cette acquisition conférera à la société les droits américains sur le FAPI-74, un agent d'imagerie TEP expérimental en phase avancée d'essais cliniques qui pourrait être utilisé pour détecter plusieurs types de cancer

** La société détient déjà les droits sur ce produit en dehors des États-Unis

** Elle précise que Sofie continuera à fabriquer des produits pour ses clients actuels, y compris d’autres sociétés de radiopharmacie, après la finalisation de la transaction, prévue au premier semestre 2027

** 15 des 21 courtiers attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 6 la note "conserver"; objectif de cours médian: 85 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a reculé de 22,5% depuis le début de l'année