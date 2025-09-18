GE Healthcare progresse après la publication d'un rapport sur l'étude de la vente d'une participation dans l'unité chinoise

18 septembre - ** Le fabricant d'appareils médicaux GE Healthcare GEHC.O en hausse de 1,1% à 77,50 $ avant le marché

** GEHC explore les options , y compris la vente de sa participation dans son unité chinoise, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Une transaction potentielle pourrait valoriser les actifs chinois à plusieurs milliards de dollars, selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 1,98 % depuis le début de l'année