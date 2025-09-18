 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Healthcare progresse après la publication d'un rapport sur l'étude de la vente d'une participation dans l'unité chinoise
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Le fabricant d'appareils médicaux GE Healthcare GEHC.O en hausse de 1,1% à 77,50 $ avant le marché

** GEHC explore les options , y compris la vente de sa participation dans son unité chinoise, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Une transaction potentielle pourrait valoriser les actifs chinois à plusieurs milliards de dollars, selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 1,98 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
76,6300 USD NASDAQ -1,10%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
