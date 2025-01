GE HealthCare: partenariat avec le réseau Sutter Health information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique avec Sutter Health, un réseau de santé présent en Californie.



Aux termes de l'accord, d'une durée de sept ans, le fabricant d'équipements de santé fournira des dispositifs d'imagerie et des systèmes ultra-son dotés de ses dernières nouveautés en matière de technologies numériques et d'IA.



Le partenariat, dénommé 'Care Alliance', prévoit notamment la livraison de scanners PET/CT, d'outils de radiographie SPECT/CT, de tests d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi que d'appareil de médecine nucléaire.



Très implanté en Californie du Nord, le réseau de centres de soins de santé Sutter Health - qui emploie plus de 57.000 personnes - accueille autour de 3,5 millions de patients chaque année.





