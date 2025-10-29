 Aller au contenu principal
GE HealthCare en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le fabricant d'appareils médicaux GE Healthcare GEHC.O en hausse de 1,7% à 80,78 $ en pré-marché

** La société publie un bénéfice ajusté de 1,07 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,05 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les revenus trimestriels de GEHC de 5,14 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 5,08 milliards de dollars

** La société a relevé la limite inférieure de sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 4,43 $/shr à 4,51 $/shr, tout en maintenant la limite supérieure à 4,63 $/shr

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~2% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

