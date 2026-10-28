GE HealthCare en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux GE HealthCare GEHC.O progresse de 5,4% à 74,98 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 4,95-5,05 dollars par action, contre une fourchette précédente de 4,80-5,00 dollars par action

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,34 dollar par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 dollar par action - LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 7,2% à 5,51 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,35 milliards de dollars - LSEG

** La société table sur un bénéfice ajusté de 4,95 à 5,05 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 4,92 dollars par action - LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 13% depuis le début de l'année