GE HealthCare dépasse les prévisions trimestrielles et envisage la cession de son unité dédiée aux soins aux patients

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* Le chiffre d'affaires des solutions de soins aux patients recule de 13,3 % pour s'établir à 675 millions de dollars

* Les remboursements de droits de douane font progresser le résultat net du deuxième trimestre de 129 millions de dollars

* Le bénéfice par action ajusté de 1,13 dollar dépasse les prévisions de 1,04 dollar

(Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 6 et 7) par Puyaan Singh

GE HealthCare GEHC.O a annoncé mercredi qu’elle pourrait céder son pôle de soins aux patients, après avoir dépassé les estimations de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses appareils de diagnostic et d’imagerie ainsi qu’à des remboursements de droits de douane.

L'action de la société, qui avait déjà communiqué des chiffres préliminaires pour le deuxième trimestre en début de mois et maintenu ses prévisions de bénéfices annuels , a bondi de 12,1 % en début de séance.

GE HealthCare a annoncé un résultat net trimestriel de 561 millions de dollars, soutenu par 129 millions de dollars de remboursements de droits de douane. Les entreprises cherchent à récupérer les droits de douane qu’elles ont payés, après que les tribunaux ont estimé que les droits imposés l’année dernière par le président américain Donald Trump avaient été perçus illégalement et devaient être remboursés.

Le chiffre d’affaires de 5,30 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin a dépassé les estimations de 5,26 milliards de dollars. Les ventes ont bondi de 7,9 % et 15,6 % respectivement dans les segments des appareils d’imagerie et des diagnostics pharmaceutiques de la société.

En revanche, le chiffre d’affaires de sa division « solutions de soins aux patients », qui commercialise notamment des systèmes de surveillance des patients et d’administration d’anesthésiques, a reculé de 13,3 % pour s’établir à 675 millions de dollars. Ce segment est confronté à des problèmes de rentabilité et d’approvisionnement.

Le directeur financier, Jay Saccaro, a déclaré que la société « s'attend à une amélioration de l'approvisionnement, ce qui profitera à la fois au chiffre d'affaires et à la marge au second semestre ».

Toutefois, le directeur général Peter Arduini a indiqué qu’un examen des options stratégiques pour ce segment était en cours « afin de déterminer la meilleure voie à suivre pour maximiser la croissance et la valeur à long terme, notamment le maintien de la participation, une cession ou d’autres opérations visant à accroître la valeur ».

La marge opérationnelle ajustée de l’entreprisea reculé de40 points de base par rapport à l’année précédente, sous la pression de l’inflation liée aux puces mémoire, au pétrole et aux coûts de transport.

"L’instabilité géopolitique mondiale, notamment le conflit au Moyen-Orient, a eu un impact négatif sur nos coûts, nos chaînes d’approvisionnement et notre logistique au cours du deuxième trimestre 2026", a déclaré GE HealthCare.

Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,13 dollar. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,04 dollar, selon les données compilées par LSEG.