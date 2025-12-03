GE HealthCare conclut un partenariat de 7 ans avec l'Université de Rochester
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 17:39
GE HealthCare annonce une alliance de sept ans avec l'URMC - University of Rochester Medical Center (Etat de New York) dans le but de renforcer ses capacités en imagerie avancée, en production de traceurs diagnostiques et en surveillance des patients sur l'ensemble du réseau UR Medicine.
L'accord prévoit la création d'un centre d'excellence en Imaging Sciences, des mises à niveau des systèmes IRM, l'installation d'équipements de nouvelle génération - dont un des premiers SPECT/CT Aurora aux États-Unis - ainsi que l'ajout de solutions d'échographie LOGIQ E10.
Jennifer Harvey, présidente du département, souligne que cette coopération "apporte des systèmes d'imagerie et de monitoring avancés à travers la région des Finger Lakes".
L'alliance inclut aussi le développement d'un programme de radiopharmaceutiques et de théranostique, soutenu par l'acquisition d'un cyclotron destiné à produire en interne des radioisotopes essentiels aux examens PET.
Selon Michael Scott, président de l'anesthésiologie, l'idée est de disposer "du bon moniteur pour le bon patient au bon moment" tout en simplifiant les flux de travail et en réduisant la fatigue liée aux alarmes.
GE HealthCare gagne actuellement plus de 2% à New York.
Valeurs associées
|82,3200 USD
|NASDAQ
|+2,62%
