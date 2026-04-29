GE HealthCare chute à son plus bas niveau depuis un an après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au premier trimestre et revu ses prévisions à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 avril - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux GE Healthcare GEHC.O reculede 13% à 59,41 dollars en début de séance

** Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , les ramenant à 4,80–5,00 $ contreune moyenne des estimationsdes analystes de 5,07 $ – données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 99 cents par action pour le premier trimestre 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 1,05 $

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre progresse de 7,4% à 5,13 milliards de dollars, contre une estimation de 5,04 milliards de dollars

** La société indique que les marges du premier trimestre ont été affectées par un problème d'approvisionnement et par la hausse des coûts, notamment ceux des puces mémoire, du pétrole et du fret **Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action a perdu environ 27% depuis le début de l'année