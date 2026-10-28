GE HealthCare atteint son plus haut niveau depuis près de neuf mois après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

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(Actualités)

28 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux GE HealthCare GEHC.O progresse de 7,2 % à 76,19 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis près de 9 mois

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 4,95-5,05 dollars par action, contre 4,80-5,00 dollars auparavant

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,34 dollar par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 dollar par action — LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 7,2 % à 5,51 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,35 milliards de dollars — LSEG

** La société table sur un bénéfice ajusté de 4,95 à 5,05 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 4,92 dollars par action — LSEG

**Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 7% depuis le début de l'année