GE Aerospace: va investir plus de 78 ME en Europe

(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé vouloir investir plus de 78 millions d'euros dans ses sites de production en Europe en 2025. Plus de 500 emplois seront ouverts sur tous les sites en Europe en 2025.



Une partie importante de l'investissement sera réalisée à des essais de moteurs, à de nouveaux équipements et à des technologies de pointe, y compris des techniques d'inspection basées sur l'IA.



Cet investissement permettra de soutenir la production de composants pour les moteurs d'avions pour les compagnies ainsi que pour les moteurs d'avions de chasse et d'hélicoptères militaires.



Il est réalisé dans cinq pays européens: l'Italie (55,6 millions d'euros), la Pologne (11,6 millions d'euros), la République tchèque (5,4 millions d'euros), le Royaume-Uni (3,3 millions d'euros) et la Roumanie (2,3 millions d'euros).



' Ce nouvel investissement important nous permettra de continuer à répondre aux besoins changeants de l'industrie aérospatiale en Europe ', a déclaré Riccardo Procacci, président et chef de la direction, Technologies de propulsion et additives chez GE Aerospace.





