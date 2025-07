GE Aerospace: un nouveau DG pour Defense Engines & Services information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé la nomination de Paul Ferraro au poste de vice-président et directeur général de Defense Engines & Services.



Paul Ferraro apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, avec une expérience dans des segments d'activité critiques chez Raytheon et RTX.



Plus récemment, il a dirigé les organisations Air & Space Defense Systems et Air Power Systems de Raytheon. Il a également occupé des postes de direction en tant que vice-président des systèmes de capacité Seapower.



M. Ferraro sera basé à Lynn, dans le Massachusetts, où se trouve l'une des principales installations de GE Aerospace axées sur la conception, le développement et la fabrication de moteurs d'avions à réaction militaires et commerciaux.



' Son expérience en matière de leadership et sa compréhension approfondie du secteur de la défense le rendent exceptionnellement qualifié pour diriger notre activité de propulsion de défense. ' a déclaré Amy Gowder, présidente et chef de la direction de la défense et des systèmes chez GE Aerospace.





