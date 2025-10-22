 Aller au contenu principal
GE Aerospace signe un protocole d'accord pour fabriquer des systèmes HUMS en Corée du Sud
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:45

GE Aerospace annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec IT Science Co., Ltd. pour étudier la production et la maintenance locale de systèmes de surveillance de l'état et de l'usage (HUMS) destinés aux hélicoptères KUH Surion de l'armée et des marines sud-coréennes.

Matt Burns, directeur général de l'avionique de GE Aerospace, souligne que ce partenariat 'renforce l'engagement de GE Aerospace envers la Corée et sa capacité à soutenir les forces armées opérant les hélicoptères KUH'.

Ce protocole non contraignant associe l'expertise de GE Aerospace en systèmes aéronautiques et celle d'IT Science en solutions électroniques militaires à haute fiabilité. GE Aerospace, pionnière des HUMS depuis 1991, équipe déjà plus de 200 hélicoptères Surion construits avec Korea Aerospace Industries.

