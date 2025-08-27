GE Aerospace: signe un contrat avec la Royal Thai Air Force information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 17:07









(Zonebourse.com) - Le groupe annonce une commande de la Royal Thai Air Force pour quatre avions de chasse Saab Gripen E/F de nouvelle génération équipés de moteurs F414-GE-39E.



La Thaïlande est le troisième pays à acquérir le Saab Gripen E/F équipé du moteur F414-GE-39E, rejoignant ainsi la Suède et le Brésil. Cet achat fait également de la Thaïlande le premier pays de la région Asie-Pacifique (APAC) à adopter cet avion.



La famille de moteurs F414 compte plus de 1 600 moteurs livrés et plus de 5 millions d'heures de vol enregistrées.



' Le F414-GE-39E offre la puissance, la fiabilité et l'adaptabilité nécessaires à la capacité de combat de nouvelle génération ', a déclaré Shawn Warren, vice-président et directeur général, Moteurs de combat et d'entraînement chez GE Aerospace.



' Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une collaboration de longue date entre GE Aerospace, Saab et les forces aériennes internationales du monde entier. '







