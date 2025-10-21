GE Aerospace révise à la hausse ses objectifs annuels

(AOF) - L'équipementier aéronautique GE Aerospace a rehaussé ses prévisions annuelles 2025 après une solide croissance au troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une hausse de ses revenus ajustés entre 17 et 19% contre précédemment entre 14 et 16%. Le résultat d'exploitation devrait être compris entre 8,65 et 8,85 milliards de dollars, en comparaison avec une estimation antérieure de 8,2-8,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 6 et 6,20 dollars contre une fourchette précédente de 5,60-5,80 dollars.

Pour 2025, le free cash flow est attendu entre 7,1 et 7,3 milliards de dollars contre une estimation précédente entre 6,5 et 6,9 milliards de dollars.

En outre, sur ce troisième trimestre, GE Aerospace a enregistré une augmentation de 26% de ses revenus ajustés à 11,3 milliards de dollars. Sur cette période, le résultat d'exploitation a bondi de 26% à 2,29 milliards de dollars. Le bénéfice par action a grimpé de 44% à 1,66 dollar. Le free cash flow a progressé de 30% à 2,36 milliards de dollars.

Sur ce trimestre, la société affiche une croissance de 2% de ses commandes à 12,8 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS