GE Aerospace réussit des tests de moteurs à détonation rotative
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 15:50
La campagne d'essais a dépassé les attentes, avec un débit d'air multiplié par trois par rapport aux démonstrateurs hypersoniques précédents. Selon Mark Rettig, vice-président d'Edison Works, cette avancée rapide illustre la maturité de la technologie et la solidité de la feuille de route vers une propulsion intégrée haute vitesse.
La RDC, qui utilise des ondes de détonation au lieu d'une combustion classique, permet plus de poussée et une meilleure efficacité pour un moteur plus compact et plus léger. Les essais ont débuté en juillet dans les installations haute vitesse de GE Aerospace.
Ces progrès s'appuient sur la collaboration entre les équipes internes, GE Aerospace-Innoveering (acquis en 2022) et le centre de recherche du groupe, après déjà un test concluant de statoréacteur bi-mode en 2024.
