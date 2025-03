GE Aerospace: renouvelle le contrat de Bel Air Aviation information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son contrat TrueChoice avec Bel Air Aviation, réaffirmant ainsi son engagement à fournir un support de premier ordre pour les moteurs CT7-2E1.



Ce renouvellement permettra à Bel Air (opérateur d'hélicoptères basé au Danemark) de continuer à bénéficier du support assuré par GE Aerospace, améliorant ainsi la fiabilité de sa flotte.



'Ce renouvellement souligne la solidité de notre collaboration et la confiance que Bel Air accorde à GE Aerospace pour lui offrir le plus haut niveau de service et d'assistance', a commenté Elissa Lee, directrice exécutive des turbomoteurs commerciaux chez GE Aerospace.







Valeurs associées GE AEROSPACE 191,65 USD NYSE -0,26%