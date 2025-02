GE Aerospace: prochaine phase pour un nouveau moteur information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé la réussite de la revue de conception détaillée (DDR) de son moteur à cycle adaptatif XA102, une étape cruciale à l'appui du programme NGAP (Next Generation Adaptive Propulsion) de l'US Air Force.



La DDR étant maintenant terminée, GE Aerospace s'est vu attribuer la prochaine phase du contrat pour l'acquisition, l'assemblage et les essais d'un moteur de démonstration à grande échelle XA102.



Le XA102 est le premier moteur de l'histoire de GE Aerospace à être développé à l'aide de l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE).



'Ces technologies permettront aux chasseurs de la prochaine génération d'améliorer leur portée, leur capacité de survie et leurs capacités de gestion thermique pour des armes et des capteurs avancés' indique le groupe.



' GE Aerospace fait de grands progrès en matière d'ingénierie basée sur des modèles, ce qui a joué un rôle déterminant dans le succès de la conception du moteur XA102 ', a déclaré le Dr Steve ' Doogie ' Russell, vice-président et directeur général d'Edison Works chez GE Aerospace.





Valeurs associées GE AEROSPACE 210,53 USD NYSE 0,00%