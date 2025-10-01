GE Aerospace nomme Wesley G. Bush au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:31
H. Lawrence Culp Jr., président-directeur général de GE Aerospace, souligne que l'expérience de Bush 'en matière de leadership, d'ingénierie et d'aérospatial-défense aidera l'entreprise à créer de la valeur pour les actionnaires et à inventer l'avenir du vol'.
Agé de 64 ans, Bush a occupé plusieurs postes de direction chez Northrop Grumman, dont COO, CFO et président de l'activité Space Technology. Avant son acquisition par Northrop, il dirigeait Aeronautical Systems chez TRW.
Il siège également aux conseils d'administration de General Motors, Dow Inc. et Cisco Systems.
