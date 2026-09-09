GE Aerospace mise sur « l'art obscur » de la fonderie pour garantir l'approvisionnement en moteurs à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération vise à remédier à un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en moteurs à réaction

* Un savoir-faire essentiel à la production actuelle et à la conception future des moteurs

* Selon les analystes, cet accord pourrait déstabiliser les fournisseurs et les concurrents

(Ajout d'éléments de contexte pour la citation d'un analyste au paragraphe 12 et le commentaire de Howmet au paragraphe 21)

par Tim Hepher, Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

GE Aerospace GE.N a pris des mesures pour pallier les pénuries de pièces de précision pour moteurs à réaction tout en s'assurant l'accès à une technologie précieuse, en s'imposant au sein du cercle restreint des fabricants de pièces moulées grâce à l'acquisition, pour 12 milliards de dollars , de Consolidated Precision Products.

L’acquisition de CPP, troisième fabricant mondial de composants métalliques nécessaires à la fabrication des aubes de turbine des moteurs, constitue la dernière étape en date d’un effort mené depuis plusieurs années pour renforcer les chaînes d’approvisionnement aérospatiales.

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a annoncé sa plus importante acquisition depuis le redressement et la scission du géant industriel General Electric, qualifiant cette capacité de « vitale ».

Cette opération illustre un glissement de la stratégie, qui passe de la conquête de nouvelles commandes à la stratégie de production dans un secteur de l'aérospatiale surchargé, dont le principal défi consiste à honorer des carnets de commandes s’étalant sur sept à dix ans.

GOULET D'ÉTRANGLEMENT INDUSTRIEL

Les pièces moulées — fabriquées à partir de métal liquide et difficiles à produire en série — et les pièces forgées, réalisées à partir de métal solide et tout aussi difficiles à fabriquer, constituent l’un des goulets d’étranglement les plus tenaces du secteur depuis la pandémie de COVID-19.

Les concurrents de GE cherchent également à résoudre ce problème. Pratt & Whitney RTX.N a annoncé l’année dernière la création d’une fonderie interne en Caroline du Nord, tandis que Rolls-Royce RR.L agrandit une usine existante en Grande-Bretagne.

S’appuyant sur des techniques ancestrales faisant appel à des répliques en cire — et sur une technologie de pointe leur permettant de résister à des températures supérieures à leur point de fusion —, les aubes de turbine constituent, selon les analystes, le summum de la fabrication aérospatiale coûteuse.

Elles ont également été au cœur de problèmes de production plus généraux, alimentant les tensions entre l’industrie des moteurs et les compagnies aériennes.

Des décennies d’investissement et de savoir-faire spécialisé ont rendu cette poignée d’acteurs difficiles à imiter et ont maintenu les prix à un niveau élevé.

« C’est l’art obscur de la fabrication, qui a toujours constitué un obstacle majeur », a déclaré Kevin Michaels, directeur général d’AeroDynamic Advisory.

« C’est la chose la plus difficile à réaliser… Il faut parfois jeter la moitié, voire plus, de ce que l’on fabrique (pour de nouveaux modèles) », a-t-il ajouté.

CPP est l’un des quatre principaux fournisseurs mondiaux de ces pièces moulées et couvre un quart des besoins de GE, selon Jefferies.

GE courtisait depuis des années cette entreprise basée dans l'Ohio, cherchant à se prémunir contre toute perturbation pouvant provenir de fournisseurs plus importants tels que Howmet

HWM.N ou Precision Castparts Corp, ont indiqué des sources du secteur.

L'OPÉRATION FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN DE LA CONCURRENCE

Cette expansion n’est pas uniquement motivée par des goulots d’étranglement.

GE prévoit d’utiliser son système de production LEAN pour améliorer son efficacité et générer davantage de bénéfices. Selon les analystes, le redressement et l’introduction en bourse de Doncasters DPC.N , un concurrent britannique, ont donné le ton.

Les pièces moulées et forgées sont également au cœur d’une compétition stratégique entre les concepteurs de la prochaine génération de moteurs. La Chine cherche également à se faire une place sur ce marché, a déclaré M. Michaels.

« Ils (GE) s'attendent à un retour sur investissement qui leur permette de rentabiliser financièrement ce projet, mais qui leur permette également de détenir une partie de la chaîne d'approvisionnement, élément essentiel pour l'avenir des performances des moteurs », a déclaré Jerrold Lundquist, directeur général du cabinet de conseil The Lundquist Group.

La concurrence accrue dans le domaine des pièces métalliques de pointe a été mise en avant la semaine dernière par Elon Musk, qui a déclaré que le projet de SpaceX de réaliser en interne certaines pièces moulées constituerait un « véritable tournant ».

Les accords tels que celui conclu par GE ne sont pas sans risque. Ils comportent notamment le risque de faire fuir des concurrents qui s’approvisionnent également auprès de CPP, ou de se mettre à dos de grands fournisseurs tels que Howmet, avec lequel GE entretient des relations commerciales. Le directeur général de Howmet, John Plant, a déclaré mercredi qu’il était « d’accord » avec cet accord.

L’accord fera en outre l’objet d’un examen de la concurrence. GE devrait mettre en avant sa participation actuelle dans le fabricant italien d’engrenages Avio Aero — un fournisseur majeur de Pratt & Whitney, qui a refusé de commenter.

« Je m’attends à ce que GE soit contrainte de céder certaines installations, ce qui rendra le processus d’intégration et les scissions qui en découleront assez complexes », a déclaré Matteo Peraldo, associé spécialisé dans l’aérospatiale et la défense chez AlixPartners, une société basée aux États-Unis.