 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,00
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE Aerospace lance le programme Next Engineers à Bangalore
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:51

GE Aerospace annonce le lancement du programme éducatif Next Engineers à Bangalore (Inde), en partenariat avec United Way Bengaluru (UWBe). L'initiative vise à promouvoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) auprès des jeunes de 13 à 18 ans et à renforcer le vivier local de talents.

Meghan Thurlow, présidente de la GE Aerospace Foundation, souligne que Bangalore, centre d'innovation reconnu, est un lieu idéal pour inspirer et préparer 'des milliers de jeunes' à des carrières en ingénierie. UWBe pilotera le programme, qui comprendra des ateliers de découverte, des défis de conception, du mentorat et une préparation universitaire.

Le lancement interviendra début 2026, avec un objectif de 4 000 étudiants sur 4 ans. Les boursiers poursuivant des études d'ingénierie auront accès à des aides financières.

Bangalore devient la première implantation du programme en Asie-Pacifique. GE Aerospace a engagé jusqu'à 20 MUSD sur 5 ans pour soutenir son déploiement mondial jusqu'en 2030.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
301,720 USD NYSE -1,29%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank