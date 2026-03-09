 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Aerospace investit 1 milliard de dollars pour stimuler la production de moteurs aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 7)

GE Aerospace GE.N a déclaré lundi qu'il investirait cette année un milliard de dollars supplémentaires dans ses sites de production et sa base de fournisseurs aux États-Unis afin d'augmenter les livraisons de moteurs et d'accélérer la production de pièces.

Cet investissement, qui fait suite à un engagement d'un milliard de dollars pris par le fabricant de moteurs à réaction l'année dernière, intervient dans un contexte de forte demande de nouveaux moteurs à réaction commerciaux et militaires et de carnets de commandes dont les délais d'attente s'étendent sur plusieurs années.

L'entreprise a déclaré lundi que ces investissements créeraient environ 5 000 emplois supplémentaires aux États-Unis.

"Le maintien de la position de leader des États-Unis dans le domaine de l'aérospatiale nécessite des investissements soutenus dans notre personnel, nos installations et les technologies qui définiront l'avenir du vol", a déclaré Larry Culp, directeur général de l'entreprise.

Plus de 275 millions de dollars de l'investissement total devraient être consacrés à la modernisation des sites qui produisent des moteurs et des composants pour la défense, a indiqué GE.

Par ailleurs, 200 millions de dollars seront consacrés à l'augmentation de la capacité de production du moteur CFM LEAP, qui équipe les avions à fuselage étroit de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA .

GE prévoit également d'investir plus de 100 millions de dollars dans sa base de fournisseurs externes afin de fournir des outils et des équipements destinés à stabiliser les calendriers de production.

La société consacre également environ 3 milliards de dollars par an à la recherche et au développement.

Valeurs associées

AIRBUS
171,5800 EUR Euronext Paris -2,23%
BOEING CO
231,070 USD NYSE +4,07%
GE AEROSPACE
323,090 USD NYSE -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank