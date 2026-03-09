GE Aerospace investit 1 milliard de dollars pour stimuler la production de moteurs aux États-Unis

GE Aerospace GE.N a déclaré lundi qu'il investirait cette année un milliard de dollars supplémentaires dans ses sites de production et sa base de fournisseurs aux États-Unis afin d'augmenter les livraisons de moteurs et d'accélérer la production de pièces.

Cet investissement, qui fait suite à un engagement d'un milliard de dollars pris par le fabricant de moteurs à réaction l'année dernière, intervient dans un contexte de forte demande de nouveaux moteurs à réaction commerciaux et militaires et de carnets de commandes dont les délais d'attente s'étendent sur plusieurs années.

L'entreprise a déclaré lundi que ces investissements créeraient environ 5 000 emplois supplémentaires aux États-Unis.

"Le maintien de la position de leader des États-Unis dans le domaine de l'aérospatiale nécessite des investissements soutenus dans notre personnel, nos installations et les technologies qui définiront l'avenir du vol", a déclaré Larry Culp, directeur général de l'entreprise.

Plus de 275 millions de dollars de l'investissement total devraient être consacrés à la modernisation des sites qui produisent des moteurs et des composants pour la défense, a indiqué GE.

Par ailleurs, 200 millions de dollars seront consacrés à l'augmentation de la capacité de production du moteur CFM LEAP, qui équipe les avions à fuselage étroit de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA .

GE prévoit également d'investir plus de 100 millions de dollars dans sa base de fournisseurs externes afin de fournir des outils et des équipements destinés à stabiliser les calendriers de production.

La société consacre également environ 3 milliards de dollars par an à la recherche et au développement.