GE Aerospace investit 1 milliard de dollars et recrute 5 000 personnes aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:48

Le groupe industriel renforce sa base manufacturière américaine afin d'accroître la production de moteurs aéronautiques commerciaux et militaires.

GE Aerospace annonce un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans ses capacités industrielles aux États-Unis en 2026, accompagné du recrutement de 5 000 employés. Le programme concerne plus de 30 sites répartis dans 17 États.

Parmi les principaux projets figurent plus de 160 MUSD investis dans l'Ohio, plus de 160 MUSD en Caroline du Nord et 100 MUSD en Alabama. Ces investissements visent notamment à augmenter la production de moteurs destinés à l'aviation commerciale, en particulier le moteur CFM LEAP utilisé sur les avions monocouloirs.

Le groupe prévoit également d'accroître la fabrication de composants permettant d'allonger les intervalles de maintenance des moteurs. Par ailleurs, plus de 275 MUSD seront consacrés à la production de moteurs pour la défense, portant les investissements dans ces installations à plus de 600 MUSD sur les trois dernières années.

"Maintenir le leadership américain dans l'aéronautique exige des investissements soutenus dans nos équipes, nos installations et les technologies qui définiront l'avenir du vol", déclare H. Lawrence Culp Jr., président-directeur général de GE Aerospace.

Le titre GE Aero recule de 2,7% à Wall Street.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
311,105 USD NYSE -3,71%
