GE Aerospace injecte 19 millions de livres dans la modernisation de son site gallois
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:11






GE Aerospace annonce un investissement de 19 millions de livres sur trois ans pour rénover son site de Nantgarw (Pays de Galles), centre majeur de maintenance, réparation et révision (MRO) de moteurs d'avions commerciaux. Le projet, le plus important depuis plus de vingt ans, vise à moderniser les infrastructures, améliorer l'efficacité opérationnelle et soutenir les objectifs de durabilité.

Les travaux porteront sur 6 500 m² de toiture ainsi que sur le bardage, l'isolation et les vitrages, afin de réduire la consommation énergétique et de préparer des projets d'énergie renouvelable. Stephen Edwards, directeur général du site, souligne que cette modernisation 'renforce les capacités de GE Aerospace et soutient la nouvelle génération de moteurs'.

Le Premier ministre gallois Eluned Morgan salue une 'démonstration de confiance majeure' dans l'économie locale. Employant plus de 1350 spécialistes et doté d'un programme d'apprentissage reconnu, le site reste un acteur clé pour l'industrie.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie européenne plus large, incluant plus de 107 millions de livres d'investissements d'ici 2026.






Valeurs associées

GE AEROSPACE
298,260 USD NYSE +0,54%
