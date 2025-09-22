GE Aerospace franchit une étape clé avec ses tests supersoniques
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 15:30
Les essais, réalisés sur trois vols avec un avion Starfighters F-104, ont validé le comportement du système en conditions atmosphériques réelles. Selon Mark Rettig, vice-président d'Edison Works, cette approche permet des campagnes d'essais plus fréquentes et plus représentatives.
L'objectif . équiper des munitions ou missiles capables d'aller plus loin, plus vite et avec plus de réactivité qu'avec des propulsions classiques.
Ces tests doivent confirmer les performances clés du SFRJ pour des applications futures nécessitant vitesse, portée et réactivité accrues.
Cette initiative s'inscrit dans les investissements de GE Aerospace dans les technologies hypersoniques, renforcés par l'acquisition d'Innoveering en 2022 et par la modernisation de ses infrastructures d'essais aux États-Unis.
Valeurs associées
|299,665 USD
|NYSE
|-0,50%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi après avoir atteint de nouveaux records lors de la séance précédente et alors que les investisseurs attendent les discours de plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) cette semaine. L'incertitude entourant ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. ... Lire la suite
-
Fausses informations, santé mentale, mode de vie... : la Chine déclare la guerre aux réseaux sociaux
Pékin veut "favoriser un environnement en ligne plus civilisé et plus rationnel". La Chine a lancé lundi 22 septembre une campagne de répression de deux mois contre les réseaux sociaux, accusés par le régulateur d'internet de propager de fausses informations ou ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer