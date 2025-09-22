 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Aerospace franchit une étape clé avec ses tests supersoniques
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 15:30

GE Aerospace annonce la réussite des vols captifs supersoniques de son véhicule d'essai ATLAS (Atmospheric Test of Launched Airbreathing System), marquant une avancée majeure dans la propulsion par statoréacteur à carburant solide (SFRJ).

Les essais, réalisés sur trois vols avec un avion Starfighters F-104, ont validé le comportement du système en conditions atmosphériques réelles. Selon Mark Rettig, vice-président d'Edison Works, cette approche permet des campagnes d'essais plus fréquentes et plus représentatives.
L'objectif . équiper des munitions ou missiles capables d'aller plus loin, plus vite et avec plus de réactivité qu'avec des propulsions classiques.

Ces tests doivent confirmer les performances clés du SFRJ pour des applications futures nécessitant vitesse, portée et réactivité accrues.

Cette initiative s'inscrit dans les investissements de GE Aerospace dans les technologies hypersoniques, renforcés par l'acquisition d'Innoveering en 2022 et par la modernisation de ses infrastructures d'essais aux États-Unis.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
299,665 USD NYSE -0,50%
