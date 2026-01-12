GE Aerospace Foundation renforce son vivier de talents techniques avec le programme Next Engineers
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 15:26
La GE Aerospace Foundation a annoncé l'extension de son programme de préparation aux carrières d'ingénieurs, "Next Engineers", vers Grand Rapids, dans le Michigan. Ce nouveau pôle vise à sensibiliser 4000 étudiants sur quatre ans dès 2027.
Parallèlement, le groupe prolonge son implantation historique de Cincinnati jusqu'en 2035. Cette initiative, soutenue par un engagement financier de 20 millions de dollars annoncé en 2024, cible le renforcement du portefeuille de talents locaux dans des zones à forte empreinte industrielle.
Meghan Thurlow, présidente de la fondation, souligne que "Grand Rapids constitue un choix naturel" en raison de ses liens avec l'aérospatiale et l'automobile.
Le programme propose des défis de conception concrets et des bourses d'études via l'Académie d'ingénierie pour les 15-18 ans. L'objectif demeure la sécurisation du vivier de compétences en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) nécessaire à la croissance à long terme de l'entreprise.
Le titre grappille 0,2% à New York, à quelques minutes de l'ouverture des portes à Wall Street.
