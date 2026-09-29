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GE Aerospace et WZL-1 s'allient dans la maintenance de moteurs militaires en Pologne
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 17:32

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L'accord doit renforcer les capacités locales de maintenance des moteurs équipant plusieurs hélicoptères des forces armées polonaises.

GE Aerospace annonce avoir signé avec Military Aviation Works No. 1 (WZL-1) un accord définitif permettant à l'entreprise polonaise de devenir prestataire agréé pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des moteurs T700/CT7 en Pologne.

Ces moteurs équipent notamment les hélicoptères Boeing Apache, Sikorsky S-70i Black Hawk ainsi que les Leonardo AW149 et AW101 de la flotte polonaise.

L'accord s'inscrit dans les engagements de localisation liés à la commande d'hélicoptères Apache passée en 2024 par le ministère polonais de la Défense nationale.

Le titre GE Aero reculait de 0,3% à Wall Street sur les coups de 17h30 à Paris.

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