GE Aerospace et WZL-1 s'allient dans la maintenance de moteurs militaires en Pologne

L'accord doit renforcer les capacités locales de maintenance des moteurs équipant plusieurs hélicoptères des forces armées polonaises.
GE Aerospace annonce avoir signé avec Military Aviation Works No. 1 (WZL-1) un accord définitif permettant à l'entreprise polonaise de devenir prestataire agréé pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des moteurs T700/CT7 en Pologne.
Ces moteurs équipent notamment les hélicoptères Boeing Apache, Sikorsky S-70i Black Hawk ainsi que les Leonardo AW149 et AW101 de la flotte polonaise.
L'accord s'inscrit dans les engagements de localisation liés à la commande d'hélicoptères Apache passée en 2024 par le ministère polonais de la Défense nationale.
Le titre GE Aero reculait de 0,3% à Wall Street sur les coups de 17h30 à Paris.
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