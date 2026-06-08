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GE Aerospace et Wolfspeed signent un accord pour accélérer l'utilisation du carbure de silicium haute tension
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 16:45

GE Aerospace et Wolfspeed ont annoncé avoir conclu un protocole d'accord (MOU) pour collaborer à l'accélération de l'adoption du carbure de silicium haute tension sur les marchés industriel, aérospatial et de la défense.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les entreprises prévoient de développer des normes pour des modules de puissance à haute tension à base de carbure de silicium afin de soutenir les transformateurs à semi-conducteurs, l'électrification industrielle et les plateformes aérospatiales et de défense de nouvelle génération.

" Ensemble, nous sommes prêts à façonner une chaîne de valeur robuste en carbure de silicium haute puissance pour obtenir des systèmes de fin à haute tension plus petits, fiables et plus efficaces. " a déclaré Kris Shepherd, président de l'énergie électrique chez GE Aerospace.

" Alors que les plateformes d'IA, d'électrification et de défense augmentent les besoins énergétiques et réduisent les délais, GE Aerospace et Wolfspeed sont particulièrement placés pour fournir les blocs de construction en carbure de silicium haute tension dont le marché a besoin ", a déclaré Robert Feurle, DG de Wolfspeed.

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