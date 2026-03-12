GE Aerospace et Palantir étendent leur partenariat pour améliorer la disponibilité des avions militaires
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:24
GE Aerospace annonce l'extension sur plusieurs années de son partenariat avec Palantir Technologies afin d'accélérer l'utilisation de solutions d'intelligence artificielle dans la préparation opérationnelle de l'aviation militaire, notamment pour l'US Air Force.
La collaboration vise à déployer des solutions d'IA "agentique" permettant d'anticiper les défaillances, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer la disponibilité des appareils. Les systèmes exploitent les données issues des flottes afin de prévoir la demande en pièces et d'automatiser certaines opérations logistiques et de maintenance.
Le partenariat a débuté avec un projet centré sur les avions d'entraînement T-38 de l'US Air Force, équipés du moteur J85 de GE Aerospace. Un programme pilote lancé début 2024 a permis d'améliorer la visibilité sur les besoins en pièces détachées et les pénuries potentielles, contribuant à accroître l'efficacité opérationnelle.
Les deux sociétés connaissent aujourd'hui des fortunes diverses en bourse : GE Aerospace cède 3,6% à Wall Street tandis que Palantir s'adjuge 2,6%.
Valeurs associées
|304,610 USD
|NYSE
|-6,31%
