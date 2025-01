GE Aerospace: essais réussis du moteur T901 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé la réussite des premièrs essais au sol du moteur T901 sur un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine dans les installations de Sikorsky à West Palm Beach.



Cet essai marque une étape importante dans les essais Black Hawk du programme de moteurs à turbine améliorés.



Les tests en usine se poursuivent parallèlement à cet effort d'intégration. Les données recueillies au cours de ces essais continuent de confirmer que le moteur T901 est en voie de répondre aux exigences de performance rigoureuses de l'armée américaine.



' Ces tests marquent un moment charnière dans l'histoire, car le moteur T901 propulse le Black Hawk pour la première fois ', a déclaré Amy Gowder, présidente et chef de la direction, Défense et systèmes chez GE Aerospace.



' Les essais au sol réussis du moteur T901 du Black Hawk représentent une autre étape cruciale dans notre partenariat avec l'armée américaine ', a déclaré Tom Champion, directeur du programme T901 de GE Aerospace.





